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Володимир Зеленський: «Якщо «мирний план» Трампа полягає в тому, щоб віддати території рф, то це примітивний план»

11:15, 10 квітня 2024
Президент наголосив, що готовий вислухати пропозиції Дональда Трампа щодо припинення війни, але, «якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні».
Володимир Зеленський: «Якщо «мирний план» Трампа полягає в тому, щоб віддати території рф, то це примітивний план»
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Якщо «мирний план» колишнього президента США Дональда Трампа полягає у тому, щоб віддати українські території рф, то це «дуже примітивний план». Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Politico.

«Якщо угода у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то ця ідея дуже примітивна», – сказав глава держави.

Глава держави зазначив, що готовий вислухати пропозиції Трампа щодо припинення війни, але, «якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні».

«Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей», – додав Зеленський.

Водночас Президент України з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство, зауважує видання.

«Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку, я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання», – вказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що Трамп висловив свою зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.

Нагадаємо, що у матеріалі «The Washington Post» йшлося про те, що експрезидент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого «мирного плану», який полягає у тому, що Україна відмовилася би від певної території.

«За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу росії», – йдеться у публікації.

Зазначимо, що Трамп уже раніше заявляв, що міг би «врегулювати» війну в Україні у разі перемоги на виборах протягом 24 годин. У свою чергу Президент України Володимир Зеленський висловив готовність поїхати на фронт із ним, якщо той виявить бажання приїхати в Україну.

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