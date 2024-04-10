У Харкові готуються до скорочення часу відключень світла

Енергетикам у Харкові вдалося скоротити час відключень світла 1,5-2 рази.

Енергетикам вдалося здійснити значний крок у напрямку покращення енергетичної інфраструктури Харкова, що в перспективі може привести до помітного зменшення тривалості відключень електропостачання у місті. Про це повідомив голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі марафону «Єдині новини».

Згідно з його заявою, тепер енергетична система міста готова до більш ефективного подання електроенергії, що зробить можливим зменшення часу відключень у 1,5-2 рази для місцевих жителів.

«Від сьогодні ми дійсно спроможні подати більше електроенергії в місто, і таким чином досить суттєво зменшити тривалість графіків для містян. Говорили про це сьогодні також з нашими колегами з Харківобленерго. Очікуємо, що практично в 1,5-2 рази можна буде зменшити тривалість графіків для жителів міста», – підкреслив Кудрицький.

За його словами, станом на 9 квітня тривалість відключень електропостачання становила від 6 до 8 годин. Однак завдяки вдосконаленню енергетичної системи цей період очікується значно скоротити. Це стане важливим кроком для місцевих жителів, дозволяючи їм краще переносити тимчасові перебої у роботі енергосистеми міста.

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