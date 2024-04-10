Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Киян і гостей столиці закликали бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях.

Фото: КМДА

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці 11-12 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це поінформували у пресслужбі КМДА.

Киян і гостей столиці закликали бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях.

При цьому зазначається, що містяни мають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

У КМДА додали, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

«Звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану в Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів і в’їзд туди транспорту», - йдеться у повідомленні.

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