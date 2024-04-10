Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Киевлян и гостей столицы призывали быть осторожными, отдыхая на природе, не разводить костры в неприспособленных для этого местах.

Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Киевлян и гостей столицы призывали осторожничать, отдыхая на природе, не разводить костры в неприспособленных для этого местах.

При этом отмечается, что горожане должны соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

В КГГА добавили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

«Обращаем внимание, что на период действия военного положения в Киеве продолжает действовать запрет на посещение лесов и въезд туда транспорта, - говорится в сообщении.

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