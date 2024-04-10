120 000 грн взятки за непривлечение к уголовной ответственности: разоблачен правоохранитель

На получении неправомерной выгоды разоблачен правоохранитель из Кировоградщины.

В Кировоградской области сообщили о подозрении начальнику сектора Головановского районного отдела полиции ГУНП в Кировоградской области по факту вымогательства и извлечения неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый требовал и получил от местного жителя взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Сумма взятки составила 120 тыс. грн.

Правоохранителя задержали при получении средств.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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