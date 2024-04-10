Марьяна Безуглая объяснила, кто получит отсрочку от мобилизации в случае принятия нового закона

Стало известно, кому предоставляется отсрочка от мобилизации в окончательной версии законопроекта 10449, рекомендованного к принятию.

Новый закон об усилении мобилизации изменит порядок предоставления отсрочки. Так, 9 апреля, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение поправок к законопроекту 10449 ко второму чтению и подготовил финальный текст. Впрочем, не исключено, что 10-11 апреля во время голосования за отдельные поправки он претерпит изменения.

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, народный депутат Марьяна Безуглая пояснила, как будет регулироваться вопрос отсрочки от мобилизации.

Следовательно, по ее словам, предоставляется отсрочка:

- забронированным

- признанными лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев

- женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов

- женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

- женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

- женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка, больного тяжелыми болезнями;

- женщинам и мужчинам, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

- усыновителям, на содержании которых находится ребенок (дети), которые (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекунам , попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

- занятым постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если она сама требует постоянного ухода за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, умершая (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые за выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

- опекунам лица, признанного судом недееспособным;

- имеющим жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

- имеющим жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью ІІІ группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

- имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

- членам семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или если члены семьи первой ступени родства сами нуждаются в постоянном уходе за выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

- женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

- руководителям министерств и их заместителям, руководителям государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

- народным депутатам Украины, депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым;

- судьям, судьям Конституционного Суда Украины, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителю Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителю, дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия;

- уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека;

- председателю и другим членам Счетной палаты;

- работникам органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел Украины, дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел;

- государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственных служащих, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;

- другим военнообязанным или отдельным категориям граждан в предусмотренных законом случаях

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «О образовании» а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

- женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения в составе добровольческих формирований, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии под время действия военного положения;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 - февраль 2014).

Подлежат мобилизации только по желанию:

- лица с инвалидностью (на военную службу по контракту)

- лица, освобожденные из плена

- лица, младше 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Автор: Наталья Мамченко

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