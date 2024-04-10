Прокуратура требует вернуть государству нежилое помещение в Киеве стоимостью 2,5 млн гривен

Прокуратура через суд требует отменить право собственности на нежилое помещение.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Голосеевская окружная прокуратура через суд требует вернуть государству нежилое помещение, оцененное в более чем 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В иске в суд прокуратура Киева требует признания недействительным инвестиционного договора, отмены решения о государственной регистрации и возвращения государству части подвала жилого дома по улице Тютюнника.

Согласно материалам дела, физическое лицо незаконно оформило право собственности на это помещение, которое имеет площадь 45,6 квадратных метров. Его рыночная стоимость превышает 2,5 миллиона гривен.

Право собственности было оформлено на основании инвестиционного договора, по которому инвестор должен был выполнить ремонт помещения и благоустройство окружающей территории, а в дальнейшем получить его в собственность. Однако этот инвестиционный договор с государственным предприятием, которое является балансодержателем помещения, не был заключен.

Печерский суд открыл производство по делу по иску окружной прокуратуры. Решение по этому делу еще ожидается.

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