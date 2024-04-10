Прокуратура вимагає повернути державі нежитлове приміщення в Києві вартістю 2,5 млн гривень

Прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на нежитлове приміщення.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі нежитлове приміщення, оцінене у понад 2,5 мільйона гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У позові до суду прокуратура Києва вимагає визнання недійсним інвестиційного договору, скасування рішення про державну реєстрацію та повернення державі частини підвалу житлового будинку по вулиці Тютюнника.

Згідно з матеріалами справи, фізична особа незаконно оформила право власності на це приміщення, яке має площу 45,6 квадратних метрів. Його ринкова вартість перевищує 2,5 мільйона гривень.

Право власності було оформлене на підставі інвестиційного договору, за яким інвестор повинен був виконати ремонт приміщення та благоустрій навколишньої території, а в подальшому отримати його у власність. Проте цей інвестиційний договір з державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не був укладений.

Печерський суд відкрив провадження у справі за позовом окружної прокуратури. Рішення у цій справі ще очікується.

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