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Справи, розглянуті з підстав існування виключної правової проблеми та з необхідності визначення юрисдикції: огляд практики ВП ВС

11:12, 10 квітня 2024
У дайджесті вміщено важливі правові висновки Великої Палати ВС щодо низки справ.
Справи, розглянуті з підстав існування виключної правової проблеми та з необхідності визначення юрисдикції: огляд практики ВП ВС
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Верховний Суд опублікував дайджест судової практики Великої Палати ВС. Рішення, внесені до ЄДРСР за січень – березень 2024 року.

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати ВС, зокрема, щодо:

- ефективних способів захисту прав подружжя (жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу) у спорі про поділ спільного сумісного майна;

- порядку захисту порушеного права держави на землі, на яких розташовані пам’ятки археології;

- критеріїв суб’єкта злочину, передбаченого ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

- юрисдикції справ про встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем;

- порядку збільшення ціни товару за договором, укладеним за результатами проведення публічної закупівлі, у разі зростання ціни товару на ринку;

- моменту виникнення прострочення виконання зобов’язання з повернення безпідставно набутого майна на підставі ст. 1212 ЦК України.

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