Європу знову накрила хвиля пилу із Сахари

Інтенсивна запиленість погіршує якість повітря.

Європу накрили чергова хвиля пилу із Сахари. Це вже третій епізод за останні два тижні. Про це повідомляє The Watchers.

Інтенсивна запиленість погіршує якість повітря.

Так, на Піренейському півострові, а також у деяких районах Франції та Німеччини зафіксовано велику концентрацію твердих частинок на рівні землі. Ця подія збігається з високою концентрацією пилку берези в повітрі, що може вплинути на людей із захворюваннями дихальної системи.

Видання додає, що останніми роками відзначається збільшення інтенсивності та частоти епізодів «навали» сахарського пилу. Це може бути пов'язано зі змінами в характері атмосферної циркуляції.

«Останній епізод пилу - вже третій за останні два тижні. Він пов'язаний із погодними умовами, які призвели до потепління в Західній Європі останніми днями», - розповіла старший науковий співробітник Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Два попередні епізоди відбувалися переважно над Середземномор'ям і південною Європою, хоча деякі ефекти спостерігалися далеко на півночі, аж до Скандинавії.

Раніше ми писали, що на початку квітня пил з пустелі Сахара проник до різних регіонів України, включаючи Дніпро, Київ, Одеську, Франківську та Вінницьку області.

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