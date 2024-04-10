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Європу знову накрила хвиля пилу із Сахари

11:48, 10 квітня 2024
Інтенсивна запиленість погіршує якість повітря.
Європу знову накрила хвиля пилу із Сахари
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Європу накрили чергова хвиля пилу із Сахари. Це вже третій епізод за останні два тижні. Про це повідомляє The Watchers.

Інтенсивна запиленість погіршує якість повітря.

Так, на Піренейському півострові, а також у деяких районах Франції та Німеччини зафіксовано велику концентрацію твердих частинок на рівні землі. Ця подія збігається з високою концентрацією пилку берези в повітрі, що може вплинути на людей із захворюваннями дихальної системи.

Видання додає, що останніми роками відзначається збільшення інтенсивності та частоти епізодів «навали» сахарського пилу. Це може бути пов'язано зі змінами в характері атмосферної циркуляції.

«Останній епізод пилу - вже третій за останні два тижні. Він пов'язаний із погодними умовами, які призвели до потепління в Західній Європі останніми днями», - розповіла старший науковий співробітник Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Два попередні епізоди відбувалися переважно над Середземномор'ям і південною Європою, хоча деякі ефекти спостерігалися далеко на півночі, аж до Скандинавії.

Раніше ми писали, що на початку квітня пил з пустелі Сахара проник до різних регіонів України, включаючи Дніпро, Київ, Одеську, Франківську та Вінницьку області.

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