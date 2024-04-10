10 квітня: яке сьогодні свято та головні події

10 квітня відзначають Міжнародний день братів і сестер.

Джерело фото: gazetahm.org

10 квітня світ відзначає кілька подій, зокрема, це Міжнародний день братів і сестер, Всесвітній день гомеопатії, Всесвітній день ягуара, а також День народження шпильки.

У православній церкві цей день приурочений до вшанування пам'яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зинона, Олександра, Феодора і 33. За новим церковним календарем віряни згадують святого мученика Терентія і його 40 воїнів. Це день, коли в церквах прихильники старого стилю звертаються до святих і моляться за їх заступництво.

Мусульмани світу відзначають Ураза-байрам, одне з двох головних ісламських свят, яке завершує тривалий піст у священний місяць Рамадан. Це час радості, взаєморозуміння та взаємної підтримки для мусульманської громади.

Цей день також запам'ятований через історичні події:

У 1972 році була підписана Конвенція про заборону біологічної зброї, яка стала важливим кроком у забезпеченні міжнародної безпеки.

1990 рік приніс перемогу для Тома Вейтса у суді над виробником чипсів Doritos Chips, який використовував його голос у рекламі без дозволу.

У 1992 році у місті Запоріжжя відбувся перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду немає переводу", що став важливою подією для української культури.

2019 рік ввійшов в історію завдяки першому фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87), зробленому вченими.

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