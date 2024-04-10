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Дорадча група експертів повідомила РСУ про необхідність повторного конкурсу на одну вакантну посаду судді КСУ

10:54, 10 квітня 2024
Дорадча група експертів пояснила необхідність повторного оголошення конкурсу на одну із вакантних посад судді КСУ.
Дорадча група експертів повідомила РСУ про необхідність повторного конкурсу на одну вакантну посаду судді КСУ
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Дорадча група експертів повідомила, що 3 квітня надіслала лист на адресу Ради суддів України з інформацією про ситуацію з конкурсним відбором кандидатів на посаду судді КСУ за квотою зʼїзду суддів України. Про це поінформували на Facebook-сторінці ДГЕ.

Дорадча група експертів повідомила РСУ, що за квотою зʼїзду суддів України оцінку «відповідає» критерію високих моральних якостей отримали лише три кандидати на посаду судді Конституційного Суду України.

Водночас ДГЕ поінформувала РСУ про те, що така ситуація означає припинення конкурсу на одну із двох вакантних посад судді КСУ за квотою зʼїзду суддів України у зв'язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю вакантну посаду.

В цьому контексті Дорадча група експертів також нагадала РСУ про законодавчу вимогу щодо мінімально допустимого конкурсу на одну посаду – не менше дві особи на одну вакантну посаду судді КСУ.

Разом з тим ДГЕ звернула увагу Ради суддів України на імперативну вимогу Закону України «Про Конституційний Суд України» – невідкладно вжити передбачених законодавством України заходів та оголосити повторний конкурс на одну із вакантних посад судді КСУ.

Дорадча група експертів також наголосила на тому, що від оперативності рішень субʼєктів призначення прямо залежить ефективність Конституційного Суду України та забезпечення його континуїтету.

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