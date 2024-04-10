Совещательная группа экспертов сообщила РСУ о необходимости повторного конкурса на одну вакантную должность судьи КСУ

Совещательная группа экспертов объяснила необходимость повторного оглашения конкурса на одну из вакантных должностей судьи КСУ.

Совещательная группа экспертов сообщила, что 3 апреля направила письмо в адрес Совета судей Украины с информацией о ситуации с конкурсным отбором кандидатов на должность судьи КСУ по квоте съезда судей Украины. Об этом проинформировали на Facebook-странице СГЭ.

Совещательная группа экспертов сообщила РСУ, что по квоте съезда судей Украины оценку «соответствует» критерию высоких моральных качеств получили только три кандидата на должность судьи Конституционного Суда Украины.

В то же время, СГЭ проинформировала РСУ о том, что такая ситуация означает прекращение конкурса на одну из двух вакантных должностей судьи КСУ по квоте съезда судей Украины в связи с недостаточным количеством кандидатов для продолжения конкурсного отбора на эту вакантную должность.

В этом контексте Совещательная группа экспертов также напомнила РСУ о законодательном требовании относительно минимально допустимого конкурса на одну должность – не менее двух человек на одну вакантную должность судьи КСУ.

Вместе с тем СГЭ обратила внимание Совет судей Украины по императивному требованию Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» – безотлагательно принять предусмотренные законодательством Украины меры и объявить повторный конкурс на одну из вакантных должностей судьи КСУ.

Совещательная группа экспертов также отметила, что от оперативности решений субъектов назначения напрямую зависит эффективность Конституционного Суда Украины и обеспечение его континуитета.

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