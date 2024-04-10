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10 апреля: какой сегодня праздник и главные события

10:36, 10 апреля 2024
10 апреля отмечают Международный день братьев и сестер.
10 апреля: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: gazetahm.org
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10 апреля мир отмечает несколько событий, в частности, это Международный день братьев и сестер, Всемирный день гомеопатии, Всемирный день ягуара, а также День рождения булавки.

В православной церкви этот день приурочен к чествованию памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зиннона, Александра, Феодора и 33. По новому церковному календарю верующие вспоминают святого мученика Терентия и его 40 воинов. Это день, когда в церквях приверженцы старого стиля обращаются к святым и молятся за их заступничество.

Мусульмане мира отмечают Ураза-байрам, один из двух главных исламских праздников, который завершает длительный пост в священный месяц Рамадан. Это время радости, взаимопонимания и взаимной поддержки для мусульманской общины.

Этот день также запомнился из-за исторических событий:

В 1972 году была подписана Конвенция о запрещении биологического оружия, которая стала важным шагом в обеспечении международной безопасности.

1990 год принес победу для Тома Уэйтса в суде над производителем чипсов Doritos Chips, который использовал его голос в рекламе без разрешения.

В 1992 году в городе Запорожье состоялся первый фестиваль искусств "Казацкому роду нет перевода", который стал важным событием для украинской культуры.

2019 год вошел в историю благодаря первому фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87), сделанному учеными.

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