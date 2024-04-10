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Европу снова накрыла волна пыли из Сахары

11:48, 10 апреля 2024
Интенсивная запыленность ухудшает качество воздуха.
Европу снова накрыла волна пыли из Сахары
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Европу накрыли очередная волна пыли из Сахары. Это уже третий эпизод за последние две недели. Об этом сообщает The Watchers.

Интенсивная запыленность ухудшает качество воздуха.

Так, на Пиренейском полуострове, а также в некоторых районах Франции и Германии зафиксирована большая концентрация твердых частиц на уровне земли. Это событие совпадает с высокой концентрацией пыльцы березы в воздухе, что может повлиять на людей с заболеваниями дыхательной системы.

Издание добавляет, что в последние годы отмечается увеличение интенсивности и частоты эпизодов «нашествия» пыли из Сахары. Это может быть связано с изменениями характера атмосферной циркуляции.

«Последний эпизод пыли – уже третий за последние две недели. Он связан с погодными условиями, которые привели к потеплению в Западной Европе в последние дни», – рассказала старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Два предыдущих эпизода происходили преимущественно над Средиземноморьем и южной Европой, хотя некоторые эффекты наблюдались далеко на севере, вплоть до Скандинавии.

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