Европу снова накрыла волна пыли из Сахары

Интенсивная запыленность ухудшает качество воздуха.

Европу накрыли очередная волна пыли из Сахары. Это уже третий эпизод за последние две недели. Об этом сообщает The Watchers.

Интенсивная запыленность ухудшает качество воздуха.

Так, на Пиренейском полуострове, а также в некоторых районах Франции и Германии зафиксирована большая концентрация твердых частиц на уровне земли. Это событие совпадает с высокой концентрацией пыльцы березы в воздухе, что может повлиять на людей с заболеваниями дыхательной системы.

Издание добавляет, что в последние годы отмечается увеличение интенсивности и частоты эпизодов «нашествия» пыли из Сахары. Это может быть связано с изменениями характера атмосферной циркуляции.

«Последний эпизод пыли – уже третий за последние две недели. Он связан с погодными условиями, которые привели к потеплению в Западной Европе в последние дни», – рассказала старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Два предыдущих эпизода происходили преимущественно над Средиземноморьем и южной Европой, хотя некоторые эффекты наблюдались далеко на севере, вплоть до Скандинавии.

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