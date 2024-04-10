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Дела, рассмотренные по основаниям существования исключительной правовой проблемы и необходимости определения юрисдикции: обзор практики БП ВС

11:12, 10 апреля 2024
В дайджесте содержатся важные правовые выводы Большой Палаты ВС по ряду дел.
Дела, рассмотренные по основаниям существования исключительной правовой проблемы и необходимости определения юрисдикции: обзор практики БП ВС
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Верховный Суд опубликовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС. Решения, внесенные в ЕГССР за январь – март 2024 года.

В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты ВС, в частности, относительно:

- эффективных способов защиты прав супругов (женщины и мужчины, проживающие одной семьей без регистрации брака) в споре о разделе совместного имущества;

- порядка защиты нарушенного права государства на земле, на которых расположены памятники археологии;

- критериев субъекта преступления, предусмотренного ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

- юрисдикции дел об установлении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим;

- порядка увеличения цены товара по договору, заключенному по результатам проведения публичной закупки, в случае роста цены товара на рынке;

- момента возникновения просрочки выполнения обязательства по возврату безосновательно приобретенного имущества из в. 1212 ГК Украины.

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