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120 000 грн хабаря за непритягнення до кримінальної відповідальності: викрито правоохоронця

16:01, 10 квітня 2024
На отриманні неправомірної вигоди викрито правоохоронця з Кіровоградщини
120 000 грн хабаря за непритягнення до кримінальної відповідальності: викрито правоохоронця
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У Кіровоградській області повідомили про підозру начальнику сектору Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний вимагав і одержав від місцевого мешканця хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності. Сума хабаря становила 120 тис грн.

Правоохоронця затримали під час одержання коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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