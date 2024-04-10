В Харькове готовятся к сокращению времени отключений света

Энергетикам в Харькове удалось сократить время отключений света в 1,5-2 раза.

Энергетикам удалось осуществить значительный шаг в направлении улучшения энергетической инфраструктуры Харькова, что в перспективе может привести к заметному уменьшению продолжительности отключений электроснабжения в городе. Об этом сообщил председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире марафона "Единые новости".

Согласно его заявлению, теперь энергетическая система города готова к более эффективной подаче электроэнергии, что сделает возможным уменьшение времени отключений в 1,5-2 раза для местных жителей.

"С сегодняшнего дня мы действительно способны подать больше электроэнергии в город, и таким образом достаточно существенно уменьшить продолжительность графиков для горожан. Говорили об этом сегодня также с нашими коллегами из Харьковоблэнерго. Ожидаем, что практически в 1,5-2 раза можно будет уменьшить продолжительность графиков для жителей города", - подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, по состоянию на 9 апреля продолжительность отключений электроснабжения составляла от 6 до 8 часов. Однако благодаря совершенствованию энергетической системы этот период ожидается значительно сократить. Это станет важным шагом для местных жителей, позволяя им лучше переносить временные перебои в работе энергосистемы города.

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