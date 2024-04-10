Владимир Зеленский: «Если «мирный план» Трампа состоит в том, чтобы отдать территории рф, то это примитивный план»

Президент подчеркнул, что готов выслушать предложения Дональда Трампа по прекращению войны, но «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

Если мирный план бывшего президента США Дональда Трампа состоит в том, чтобы отдать украинские территории рф, то это очень примитивный план. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Politico.

«Если соглашение о том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея заключается в этом, то эта идея очень примитивна», – сказал глава государства.

Глава государства отметил, что готов выслушать предложения Трампа по прекращению войны, но «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

«Мне нужны очень сильные доводы. Мне не нужна фантастическая мысль. Мне нужна реальная идея, потому что на кону жизнь людей», – добавил Зеленский.

В то же время Президент Украины с уважением отозвался о Трампе как о лидере, с которым он стремится построить конструктивное партнерство, отмечает издание.

«Мы передавали месседжи и контекст через людей. Мы говорили, что хотели бы, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, увидел все своими глазами и сделал собственные выводы. В любом случае, я готов с ним встретиться и обсудить этот вопрос», – указал Зеленский.

Глава государства также заявил, что Трамп выразил свою заинтересованность в принятии приглашения, но не назначил дату.

Напомним, что в материале «The Washington Post» говорилось, что экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке поделился деталями своего «мирного плана», который заключается в том, что Украина отказалась бы от определенной территории.

«По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничного региона Донбасса россии», – говорится в публикации.

Отметим, что Трамп уже ранее заявлял, что мог бы «урегулировать» войну в Украине в случае победы на выборах в течение 24 часов. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поехать на фронт с ним, если тот изъявит желание приехать в Украину.

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