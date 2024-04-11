В Польше подготовили законопроект о гражданских партнерствах – когда рассмотрят

Правительство Дональда Туска согласовывает его в коалиции.

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В польском правительстве подготовили проект закона о гражданских партнерствах, но предложение не будут подавать до тех пор, пока не будет уверенности, что его поддержат партии, входящие в правящую коалицию.

Как пишет «RMF24», об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша – среди немногих стран ЕС, где партнеры одного пола пока не имеют возможности юридически оформить свои отношения. В декабре 2023 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу пяти однополых пар из Польши против государства, которые требовали предоставить им возможность зарегистрировать свои отношения и постановил, что Польша должна ввести возможность для этого.

Туск заявил, что проект закона о гражданских партнерствах уже готов, но его согласование между коалиционными партнерами еще продолжается.

«Правительство состоит – хотим того или нет – из четырех политсил, имеющих определенные разногласия во взглядах и несколько разные принципы в вопросах абортов и гражданского партнерства. На следующей неделе мы будем решать, чтобы не как правительство, но как парламентские клубы, относительно представления этого и, возможно, других проектов», – прокомментировал Дональд Туск.

Министр по вопросам равенства Катаржина Котула выразила надежду, что этот проект скоро появится в списке внесенных правительственных законопроектов.

«Сейчас мы обсуждаем очень мелкие детали... "скелет" готов, регуляторная оценка проекта готова», - прокомментировала она. «Есть очень важные решения европейских судов, которые однозначно говорят, что мы должны двигаться к официальному оформлению таких отношений».

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