У Польщі підготували законопроект про цивільні партнерства – коли розглянуть

Уряд Дональда Туска погоджує його у коаліції.

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У польському уряді підготували проект закону про цивільні партнерства, але пропозицію не будуть подавати, поки не буде впевненості, що її підтримають партії, які входять до правлячої коаліції.

Як пише «RMF24» про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Польща – серед небагатьох країн ЄС, де партнери однієї статі поки не мають можливості юридично оформити свої стосунки. У грудні 2023 року ЄСПЛ задовольнив скаргу п’яти одностатевих пар із Польщі проти держави, які вимагали надати їм можливість зареєструвати свої стосунки та постановив, що Польща має запровадити можливість для цього.

Туск заявив, що проект закону про цивільні партнерства вже готовий, але його погодження між коаліційними партнерами ще триває.

«Уряд складається – хочемо того чи ні – з чотирьох політсил, які мають певні розбіжності у поглядах і дещо різні принципи у питаннях абортів і цивільного партнерства. Наступного тижня ми будемо вирішувати, щоб не як уряд, але як парламентські клуби, щодо подання цього та, можливо, інших проектів», – прокоментував Дональд Туск.

Міністерка з питань рівності Катаржина Котула висловила сподівання, що цей проект скоро з’явиться у списку внесених урядових законопроектів.

«Зараз ми обговорюємо дуже дрібні деталі… «скелет» готовий, регуляторна оцінка проекту готова», – прокоментувала вона. «Є дуже важливі рішення європейських судів, які однозначно говорять, що ми маємо рухатися до офіційного оформлення таких стосунків».

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