Meta дозволила користувачам Facebook Messenger створювати спільні альбоми в чатах і надсилати HD-фото

Тепер користувачі можуть створювати спільні альбоми в чатах, надсилати фотографії у високій роздільній здатності та обмінюватися файлами розміром до 100 МБ.

Компанія Meta оголосила про оновлення для Facebook Messenger. Серед оновлень — можливість відправляти фото в HD-якості та надсилати файли розміром до 100 МБ. Про це повідомляє Meta.

Тепер користувачі можуть створювати спільні альбоми в чатах, надсилати фотографії у високій роздільній здатності та обмінюватися файлами розміром до 100 МБ.

До цих нововведень користувачі могли бачити лише список фотографій у чаті, не маючи можливості групувати чи організовувати їх. Тепер вони можуть створювати альбоми фотографій та відео в групових чатах, щоб організувати зображення з подій чи святкувань. Для створення альбому в чаті потрібно вибрати кілька фотографій та натиснути «Створити альбом».

Кожен учасник чату може переглядати, додавати, видаляти та завантажувати фотографії в альбомі, що забезпечує спільний доступ до контенту. Також користувачі можуть обмінюватися великими файлами розміром до 100 МБ та надсилати різні типи файлів, такі як Word, PDF, Excel та zip-файли, безпосередньо в чатах.

Крім цього, з'явилася можливість зв'язуватися з іншими користувачами через сканування QR-коду, що спрощує процес початку чату з новими контактами. Всі ці нові функції будуть доступні на мобільних пристроях для всіх користувачів Messenger.

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