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Підірвав гранати під час засідання сесії сільради: на Закарпатті судитимуть депутата

10:27, 11 квітня 2024
Від підриву гранат на Закарпатті постраждало більше 20 депутатів сільради, двоє загинуло.
Підірвав гранати під час засідання сесії сільради: на Закарпатті судитимуть депутата
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У Закарпатській обласні скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата Керецьківської сільської ради Хустського району за фактом вчинення терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконного поводження з вибуховими пристроями.

Зловмисник 15 грудня минулого року у с. Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради кинув на підлогу у залі три гранати, які одразу здетонували.

Як повідомила Закарпатська обласна прокуратура, у той день депутати обирали секретаря сільської ради, розглядали фінансові питання – бюджет на наступний рік та умови оплати праці голови сільради. Саме з метою впливу на прийняття цих рішень чоловік і вдався до скоєння теракту.

Встановлено, що до цього він готувався заздалегідь – пошуком гранат займався протягом кількох місяців та придбав їх у невстановленої особи. Дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1 протягом певного часу чоловік зберігав за місцем свого проживання у с. Кушниця.

Від підриву гранат постраждало більше 20 депутатів сільради, двоє загинуло. Один чоловік помер наступного дня після інциденту, інший – через місяць.

Також внаслідок теракту було завдано майнову шкоду Керецьківській сільській раді. Для її відшкодування сільрада вже заявила до обвинуваченого цивільний позов.

Наразі депутат знаходиться під вартою.

Раніше ми писали, що на Закарпатті в будівлі сільської ради депутат підірвав гранати.  

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