Практика судов
  1. В Украине

Взорвал гранаты во время заседания сессии сельсовета: на Закарпатье будут судить депутата

10:27, 11 апреля 2024
От подрыва гранат на Закарпатье пострадало более 20 депутатов сельсовета, двое погибли.
Взорвал гранаты во время заседания сессии сельсовета: на Закарпатье будут судить депутата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Керецковского сельского совета Хустского района по факту совершения террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконному обращению со взрывными устройствами.

Злоумышленник 15 декабря прошлого года в с. Керецки Хустского района во время заседания сессии сельсовета бросил на пол в зале три гранаты, которые сразу сдетонировали.

Как сообщила Закарпатская областная прокуратура, в тот день депутаты избирали секретаря сельского совета, рассматривали финансовые вопросы – бюджет на следующий год и условия оплаты труда председателя сельсовета. Именно с целью влияния на принятие этих решений человек и прибег к совершению теракта.

Установлено, что к этому он готовился заранее – поиском гранат занимался несколько месяцев и приобрел их у неустановленного лица. Две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 в течение некоторого времени мужчина хранил по месту жительства в с. Кушница.

От подрыва гранат пострадали более 20 депутатов сельсовета, двое погибли. Один мужчина умер на следующий день после инцидента, другой – через месяц.

Также в результате теракта был нанесен имущественный ущерб Керецковскому сельскому совету. Для ее возмещения сельсовет уже заявил к обвиняемому гражданский иск.

Сейчас депутат находится под стражей.

Ранее мы писали, что на Закарпатье в здании сельского совета депутат взорвал гранаты

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга

Для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств и установят обязанность по оповещению работников.

Правительство решило вопрос должностных окладов госслужащих Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Кабмин принял постановление об оплате труда чиновников САП в связи с ее отделением от Офиса Генерального прокурора.

ВККС назначила квалификационное оценивание для 24 судей: известны фамилии

Квалификационное оценивание судей должны пройти бывшие судьи высших специализированных судов, а также судьи, которые были уволены, но смогли восстановиться в должностях судей.

Для того, чтобы ограничить уклониста в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией

Судебной процедуре рассмотрения иска обязательно должна предшествовать попытка ТЦК доставить уклоняющегося с помощью полиции.

За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду