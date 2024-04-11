Взорвал гранаты во время заседания сессии сельсовета: на Закарпатье будут судить депутата

От подрыва гранат на Закарпатье пострадало более 20 депутатов сельсовета, двое погибли.

В Закарпатской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Керецковского сельского совета Хустского района по факту совершения террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконному обращению со взрывными устройствами.

Злоумышленник 15 декабря прошлого года в с. Керецки Хустского района во время заседания сессии сельсовета бросил на пол в зале три гранаты, которые сразу сдетонировали.

Как сообщила Закарпатская областная прокуратура, в тот день депутаты избирали секретаря сельского совета, рассматривали финансовые вопросы – бюджет на следующий год и условия оплаты труда председателя сельсовета. Именно с целью влияния на принятие этих решений человек и прибег к совершению теракта.

Установлено, что к этому он готовился заранее – поиском гранат занимался несколько месяцев и приобрел их у неустановленного лица. Две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 в течение некоторого времени мужчина хранил по месту жительства в с. Кушница.

От подрыва гранат пострадали более 20 депутатов сельсовета, двое погибли. Один мужчина умер на следующий день после инцидента, другой – через месяц.

Также в результате теракта был нанесен имущественный ущерб Керецковскому сельскому совету. Для ее возмещения сельсовет уже заявил к обвиняемому гражданский иск.

Сейчас депутат находится под стражей.

Ранее мы писали, что на Закарпатье в здании сельского совета депутат взорвал гранаты.

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