В Польше оппозиция не смогла отправить в отставку главу МВД

В Сейме не смогли объявить вотум доверия главе МВД Польши Марцину Кервинскому.

Источник фото: PAP/Tomasz Gzell

Сейм Польши проголосовал против выражения вотума недоверия действующему главе МВД Польши Марцину Кервинскому, который инициировала оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS). За выражение вотума недоверия проголосовали только 188 депутатов «Права и Справедливости» и партии «Конфедерации», а 240 депутатов правящего большинства были против.

Как пишет «Укринформ», оппозиция приписывала Кервинскому политическую ответственность за стычки польских полицейских с протестующими в Варшаве 6 марта во время фермерского протеста аграриев. Тогда полиция задержала большое количество человек, также получили травмы и правоохранители. Кроме того, оппозиция обвиняла министра в безосновательном задержании полицией 9 января в президентском дворце экс-руководства МВД Мариуша Каминского и Мацея Вонсика по делу об осуждении этих топ-чиновников за превышение своих должностных обязанностей.

Во время дискуссии в Сейме перед голосованием над вотумом доверия Кервинский отмечал, что протесты польских фермеров в начале марта происходили в спокойной атмосфере, пока приближенные к PiS лица не начали подогревать атмосферу и в сторону полицейских не полетела брусчатка и бутылки.

Глава польского правительства Дональд Туск не исключил, что в его правительстве в июне состоится «глубокая» реконструкция, что будет связано, в частности, с выборами в Европарламент, куда хотят баллотироваться некоторые действующие министры, а также полугодовой оценкой работы целого правительства.

Ранее мы писали, что Польша хочет, чтобы новым генсеком НАТО стал представитель Восточной Европы.

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