11 апреля – что сегодня празднуют в Украине и мире

Что сегодня отмечают в мире.

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В четверг, 11 апреля, в Украине и мире отмечают Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Дата памятного дня избрана в честь восстания узников концлагеря против нацистов, которое состоялось в 1945 году.

Также 11 апреля отмечают:

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона – дата была выбрана в честь дня рождения английского врача Джеймса Паркинсона, который открыл и первым описал заболевание.

Международный день аниме – аниме создаются как в виде сериалов, так и в виде полнометражных мультфильмов.

День подводной лодки – дату празднования выбрали в честь первого погружения американской подводной лодки, которое произошло в 1900 году.

Международный день специальных библиотек (Всемирный день информационной этики) – это день, посвященный взносу специальных библиотек и информационных специалистов по всему миру. Этот день отмечается в четверг второй полной недели апреля каждый год.

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