В Киеве без водоснабжения временно остался ряд домов

В Шевченковском районе в Киеве произошло повреждение трубопровода на пересечении двух улиц.

Фото иллюстративное, источник фото: Киевводоканал / Facebook

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В Шевченковском районе столицы на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Ивана Драча произошло повреждение магистрали диаметром 250 мм. Из-за повреждений движение транспорта перекрыто, а объезд осуществляется по улице Обсерваторная.

Как сообщили в КГГА, ночью 10 апреля аварийно-восстановительная бригада Киевводоканала приступила к ремонту.

В госадминистрации отметили, что без водоснабжения временно осталось 4 жилых дома.

Источник фото: КГГА

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