У Києві без водопостачання тимчасово залишилася низка будинків

У Шевченківському районі у Києві сталося пошкодження трубопроводу на розі двох вулиць.

Фото ілюстративне, джерело фото: Київводоканал / Facebook

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У Шевченківському районі столиці на перетині вулиць Січових Стрільців та Івана Драча сталось пошкодження магістралі діаметром 250 мм. Через пошкодження рух транспорту перекрито, а об'їзд здійснюється вулицею Обсерваторна.

Як повідомили у КМДА, вночі 10 квітня аварійно-відновлювальна бригада Київводоканалу приступила до ремонту.

У держадміністрації зазначили, що без водопостачання тимчасово залишилося 4 житлові будинки.

Джерело фото: КМДА

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