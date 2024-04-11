У Києві без водопостачання тимчасово залишилася низка будинків

У Шевченківському районі столиці на перетині вулиць Січових Стрільців та Івана Драча сталось пошкодження магістралі діаметром 250 мм. Через пошкодження рух транспорту перекрито, а об'їзд здійснюється вулицею Обсерваторна.
Як повідомили у КМДА, вночі 10 квітня аварійно-відновлювальна бригада Київводоканалу приступила до ремонту.
У держадміністрації зазначили, що без водопостачання тимчасово залишилося 4 житлові будинки.
Джерело фото: КМДА
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