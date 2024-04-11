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Міністри фінансів ЄС обговорять план реформ в Україні цього тижня – ЗМІ

09:18, 11 квітня 2024
У Люксембурзі міністри фінансів країн-членів ЄС проведуть обговорення реформ.
Міністри фінансів ЄС обговорять план реформ в Україні цього тижня – ЗМІ
Джерело фото: European Parliament
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Цього тижня у Люксембурзі міністри фінансів країн-членів ЄС проведуть обговорення запропонованих Україною реформ. Про це із посиланням на власні джерела у міністерстві фінансів Німеччини пише «Reuters».

«Міністри фінансів ЄС обговорять цього тижня плани реформ та інвестиційну програму, представлену Україною з метою забезпечення фінансування», - йдеться у матеріалі.

У виданні зазначили що джерела в німецькому міністерстві на умовах анонімності повідомили, що вітають амбітний підхід України, який визначає 15 ключових сфер і 69 планів реформ, однак вони не надали подробиць щодо планів, які будуть обговорювати на зустрічі.

«Reuters» нагадує, що ЄС передбачив для фінансової підтримки України протягом 2024-2027 років 50 млрд євро. Третина цих коштів буде надана у формі грантів, а решта – кредитів.

Також там зазначають, що Німеччина працює з українським Урядом над створенням інституту економічної реконструкції за зразком державного кредитора KfW, який був створений у 1948 році для допомоги у відбудові післявоєнної економіки Німеччини.

Нагадаємо, що 20 березня до Державного бюджету вже надійшов перший транш 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Ukraine Facility. Загальний же обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро, з яких 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

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