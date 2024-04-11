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Министры финансов ЕС обсудят план реформ в Украине на этой неделе – СМИ

09:18, 11 апреля 2024
В Люксембурге министры финансов стран-членов ЕС проведут обсуждение реформ.
Министры финансов ЕС обсудят план реформ в Украине на этой неделе – СМИ
Источник фото: European Parliament
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На этой неделе в Люксембурге министры финансов стран-членов ЕС проведут обсуждение предложенных Украиной реформ. Об этом со ссылкой на собственные источники в министерстве финансов Германии пишет «Reuters».

«Министры финансов ЕС обсудят на этой неделе планы реформ и инвестиционную программу, представленную Украиной в целях обеспечения финансирования», - говорится в материале.

В издании отметили, что источники в немецком министерстве на условиях анонимности сообщили, что приветствуют амбициозный подход Украины, который определяет 15 ключевых сфер и 69 планов реформ, однако они не предоставили подробностей относительно планов, которые будут обсуждать на встрече.

«Reuters» напоминает, что ЕС предусмотрел для финансовой поддержки Украины в течение 2024-2027 годов 50 млрд евро. Треть этих средств будет предоставлена в форме грантов, а остальные – кредитов.

Также отмечают, что Германия работает с украинским Правительством над созданием института экономической реконструкции по образцу государственного кредитора KfW, который был создан в 1948 году для помощи в восстановлении послевоенной экономики Германии.

Напомним, что 20 марта в Государственный бюджет уже поступил первый транш 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Ukraine Facility. Общий же объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза составит 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024–2027 годов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

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