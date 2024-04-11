До участі у доборі на зайняття вакантної посади Голови ДСА допустили 13 кандидатів

Документи подали 15 кандидатів.

Робоча група з питання добору кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України визначила кандидатів на вказану посаду, які за результатами попереднього вивчення поданих ними документів відповідають встановленим законом вимогам та Умовам для зайняття посади Голови ДСА. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Там зазначили, що при проведенні перевірки відповідності кандидатів, які подали документи для участі у доборі на посаду Голови ДСА, загальним (кваліфікаційним) вимогам, передбаченим у пункті 6 Умов, встановлено невідповідність стажу та досвіду роботи у двох кандидатів: Ігоря Караченцева та Тамари Новікової.

Решта кандидатів відповідають загальним (кваліфікаційним) вимогам, передбаченим пунктом 6 Умов.

Таким чином допущено до участі у доборі 13 кандидатів, а саме:

Артема Брінцова, Віктора Дейнеку, Олександра Дзюбенка, Віктора Кощинця, Сергія Кравченка, Оксану Куманську-Нор, Івана Легостаєва, Олену Палюх, Максима Пампуру, Ігоря Романківа, Романа Романюка, Оксану Ромашкіну, Світлану Шевченко.

У ВРП наголошують, що стосовно цих кандидатів буде проведена спеціальна перевірка.

Після оцінювання поданих кандидатами документів Робоча група проведе співбесіди, за результатами яких буде ухвалено протокольне рішення із зазначенням рекомендованих на посаду кандидатів відповідно до їх рейтингу і стосовно яких Робоча група не має обґрунтованого сумніву щодо відповідності майбутній посаді за критеріями компетентності та доброчесності та які проявили під час співбесіди концептуальне бачення роботи ДСА України, зокрема в особливий період правового режиму воєнного стану, спроможність реалізувати його на практиці.

У подальшому таке рішення Робочої групи разом із матеріалами щодо всіх кандидатів, які брали участь у доборі, передається Вищій раді правосуддя.

Строк прийому документів від кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації завершився 22 березня 2024 року, документи подали 15 кандидатів.

Як ми писали, Вища рада правосуддя погодила перерозподіл видатків між судами, ДСА та її теруправліннями.

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