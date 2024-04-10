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Вища рада правосуддя погодила перерозподіл видатків між судами, ДСА та її теруправліннями

17:57, 10 квітня 2024
ВРП збільшила видатки для погашення кредиторської заборгованості щодо відшкодування витрат відрядженим суддям місцевих загальних судів Черкаської області.
Вища рада правосуддя погодила перерозподіл видатків між судами, ДСА та її теруправліннями
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Вища рада правосуддя повідомляє, що під час засідання 9 квітня погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами, Державною судовою адміністрацією України, територіальними управліннями ДСА.

Зазначається, що таке рішення ухвалено за результатами розгляду пропозицій Державної судової адміністрації України, які обґрунтовані зверненнями судів та територіальних управлінь ДСА України щодо необхідності збільшення бюджетних асигнувань на 2024 рік за напрямами оплата послуг на публікацію оголошень у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, облаштування комплексу технічного захисту інформації та режимного приміщення у Миколаївському апеляційному суді та Луцькому міськрайонному суді Волинської області, проведення ремонтних робіт покрівлі Миколаївського районного суду Миколаївської області.

Збільшено видатки для погашення кредиторської заборгованості щодо відшкодування витрат відрядженим суддям місцевих загальних судів Черкаської області.

Також передбачено видатки для забезпечення оплати за спожиту Чернігівським окружним адміністративним судом у І кварталі 2024 року теплову енергію.

Зазначені бюджетні асигнування судам запропоновано збільшити за рахунок їх зменшення за напрямом видатків «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади».

Крім цього, для погашення Господарським судом міста Києва, Луганським окружним адміністративним судом, Північним апеляційним господарським судом, місцевими загальними судами Черкаської області кредиторської заборгованості за придбану в 2023 році комп’ютерну, серверну та сканувальну техніку ДСА України запропоновано призначити бюджетні асигнування за рахунок зменшення нерозподілених коштів (резерв).

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