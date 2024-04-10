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Высший совет правосудия согласовал перераспределение расходов между судами, ГСА и ее теруправлениями

17:57, 10 апреля 2024
ВСП увеличил расходы на погашение кредиторской задолженности по возмещению расходов командированным судьям местных общих судов Черкасской области.
Высший совет правосудия согласовал перераспределение расходов между судами, ГСА и ее теруправлениями
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Высший совет правосудия сообщает, что во время заседания 9 апреля согласовал перераспределение бюджетных расходов между судами, Государственной судебной администрацией Украины, территориальными управлениями ГСА.

Отмечается, что такое решение принято по результатам рассмотрения предложений Государственной судебной администрации Украины, обоснованных обращениями судов и территориальных управлений ГСА Украины относительно необходимости увеличения бюджетных ассигнований на 2024 год по направлениям оплата услуг на публикацию объявлений в печатных средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения технической защиты и режимного помещения в Николаевском апелляционном суде и Луцком горрайонном суде Волынской области, проведение ремонтных работ кровли Николаевского районного суда Николаевской области.

Увеличены расходы на погашение кредиторской задолженности по возмещению расходов командированным судьям местных общих судов Черкасской области.

Также предусмотрены расходы на обеспечение оплаты за потребленную Черниговским окружным административным судом в I квартале 2024 года тепловую энергию.

Указанные бюджетные ассигнования судам предложено увеличить за счет их уменьшения по направлению расходов Организационное обеспечение деятельности органов судебной власти.

Кроме этого, для погашения Хозяйственным судом города Киева, Луганским окружным административным судом, Северным апелляционным хозяйственным судом, местными общими судами Черкасской области кредиторской задолженности за приобретенную в 2023 году компьютерную, серверную и сканирующую технику ГСА Украины предложено назначить бюджетные ассигнования за счет уменьшения нераспределенных средств (резерв).

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