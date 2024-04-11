Организация закупки военного обмундирования с миллионными убытками: будут сучить чиновницу

На Киевщине общине нанесен ущерб более чем на 1,7 млн грн.

В Киевской области направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица исполнительного комитета одного из сельских советов Обуховского района по факту служебной халатности. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в 2022 году по результатам проведенного тендера сельский совет закупил 320 комплектов зимнего военного обмундирования для добровольческого формирования территориального общества.

Обвиняемая, не надлежащим образом осуществляя свои служебные обязанности, при закупке не обеспечила рациональное и эффективное использование бюджетных средств и исследования средней рыночной цены комплектов зимней одежды и обуви.

В ходе следствия экспертизами установлено, что стоимость закупки обмундирования завышена более чем на 1,7 млн грн.

В прокуратуре добавили, что действия должностного лица привели к безосновательному перечислению бюджетных средств на счет победителя тендера. Таким образом, общине нанесен ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ранее в суд был направлен обвинительный акт в отношении сельского головы, который принял и подписал расходные накладные по результатам поставки товара и обеспечил перечисление средств из местного бюджета.

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