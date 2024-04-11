Організація закупівлі військового обмундирування з мільйонними збитками: судитимуть посадовицю

На Київщині громаді завдано збитків на понад 1,7 млн грн.

На Київщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службової особи виконавчого комітету однієї з сільських рад Обухівського району за фактом службової недбалості. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році за результатами проведеного тендеру сільська рада закупила 320 комплектів зимового військового обмундирування для добровольчого формування територіальної громади.

Обвинувачена, неналежно здійснюючи свої службові обов’язки, під час закупівлі не забезпечила раціональне та ефективне використання бюджетних коштів і дослідження середньої ринкової ціни комплектів зимового одягу та взуття.

В ході слідства експертизами встановлено, що вартість закупівлі обмундирування завищена на понад 1,7 млн грн.

У прокуратурі додали, що дії службової особи призвели до безпідставного перерахування бюджетних коштів на рахунок переможця тендеру. Таким чином громаді завдано збитків на вказану суму.

Крім того, раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно сільського голови, який прийняв та підписав видаткові накладні за результатом поставки товару і забезпечив перерахування коштів з місцевого бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.