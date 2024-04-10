Діти-ВПО і діти військовослужбовців отримали право на безоплатні путівки до Артеку в 2024 році

Основна частина українського Артеку зараз розміщується на Закарпатті.

Діти-ВПО і діти військовослужбовців в 2024 році отримуватимуть безоплатні путівки на оздоровлення до українського Артеку, основна частина якого зараз розміщується в закарпатському регіоні. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

До переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки до Артеку, на 2024 рік додалися ще три:

Діти учасників бойових дій, зокрема і добровольців, визначених у пунктах 19–24 частини 1 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у частині першій статті 10-1 цього ж Закону;

Діти, зареєстровані як ВПО, які отримують допомогу на проживання ВПО.

Як і минулого року, у 2024 році безоплатні путівки також надаватимуть таким дітям:

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї чи ДБСТ;

Діти з малозабезпечених сімей;

Діти, один з батьків яких загинув, пропав безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

Першочергово оздоровлюватись в Артеку зможуть діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, рідні діти батьків-вихователів і прийомних батьків, діти-ВПО, які перемістилися з регіонів активних бойових дій та окупованих територій. Приділити увагу цим дітям під час розподілу путівок обласним і Київській міській адміністрації рекомендує Міністерство соціальної політики.

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