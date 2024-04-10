Діти-ВПО і діти військовослужбовців отримали право на безоплатні путівки до Артеку в 2024 році

Діти-ВПО і діти військовослужбовців в 2024 році отримуватимуть безоплатні путівки на оздоровлення до українського Артеку, основна частина якого зараз розміщується в закарпатському регіоні. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
До переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки до Артеку, на 2024 рік додалися ще три:
Як і минулого року, у 2024 році безоплатні путівки також надаватимуть таким дітям:
Першочергово оздоровлюватись в Артеку зможуть діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, рідні діти батьків-вихователів і прийомних батьків, діти-ВПО, які перемістилися з регіонів активних бойових дій та окупованих територій. Приділити увагу цим дітям під час розподілу путівок обласним і Київській міській адміністрації рекомендує Міністерство соціальної політики.
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