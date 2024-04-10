У Києві 16-річний хлопець з ножем напав на дівчину та тяжко її поранив

Тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 16-річному хлопцю, який з ножем напав на дівчину та тяжко її поранив. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Юнак спровокував конфлікт із компанією молодих людей, що відпочивали поруч. Спочатку порушник побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт. Постраждалу у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі її стан стабільний вона перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 16-річний студент столичного коледжу. За результатами обшуку в його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, ножі, кастет та інші речові докази.

Порушнику повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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