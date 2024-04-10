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В Киеве 16-летний парень с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил

23:30, 10 апреля 2024
Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
В Киеве 16-летний парень с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему парню, который с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Парень спровоцировал конфликт с компанией молодых людей, которые отдыхали рядом. Сначала нарушитель избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка – ударил ее ножом в живот. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящее время ее состояние стабильно она находится под наблюдением врачей.

Правоохранители установили личность нападающего. Им оказался 16-летний студент столичного колледжа. По результатам обыска в его доме следователи изъяли одежду, в которой он находился на момент совершения преступления, ножи, кастет и другие вещественные доказательства.

Нарушителю сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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