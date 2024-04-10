Как подать заявление о включении или внесении изменений в Реестр волонтеров: разъяснение ГНС

Подать заявление о включении/внесении изменений в Реестр волонтеров можно средствами Портала Діяили Электронного кабинета.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, как подается заявление о включении/внесении изменений в Реестр волонтеров по форме № 1-РО.

Так, согласно п. 2 Экз. 1 разд. VII «Заключительные положения» Закона Украины от 05 июля 2012 г. № 5073-VI «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» реестр волонтеров антитеррористической операции или осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации формируется и ведется центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную налоговую политику и обнародуется на его официальном вебпортале. Порядок формирования и ведения Реестра волонтеров определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Для включения в Реестр волонтеров благотворитель – физическое лицо подает в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, в бумажной или электронной форме (в том числе с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг заявление с указанием реквизитов счетов, открытых в банках на имя такого волонтера, предназначенных для осуществления благотворительной деятельности, и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серии и номера паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий налоговый орган и имеют отметку в паспорте.) Включение в Реестр волонтеров осуществляется по заявительному принципу в течение одного рабочего дня.

Истребование других сведений и документов, не предусмотренных п. 2 экз. 1 разд. VII «Заключительные положения» Закона № 5073 запрещается.

Порядок формирования и ведения Реестра волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 30.10.2014 № 1089 с изменениями и дополнениями, п. II которого предусмотрено, что для включения в Реестр волонтеров физическое лицо – благотворитель подает в территориальный орган ГНС в бумажной или электронной форме заявление о включении/внесении изменений в Реестр волонтеров по форме № 1-РО, приведенное в приложении 3 к Порядку № 1089, с отметкой «Включение в реестр» с указанием реквизитов счетов, открытых в банках на имя такого волонтера, предназначенных для осуществления благотворительной деятельности, и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/серии (при наличии) и номера паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Заявление по ф. №1-РО в электронной форме также может быть представлена средствами Портала Дія. Согласно п.п. 2.2 разд. ІІ Порядка № 1089 Заявление по ф. № 1-РО в бумажной форме физическое лицо – благотворитель подает лично, предъявляет документ, удостоверяющий личность, или паспорт гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган). Иностранцы и лица без гражданства предъявляют документ, подтверждающий пребывание на территории Украины на законных основаниях.

Уполномоченное лицо может подать заявление по ф. № 1-РО в бумажной форме при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, или его фотокопии (с четким изображением), а также доверенности, удостоверенной нотариально, на проведение соответствующих действий (после пред' явление возвращается).

Физическое лицо – благотворитель лично подает Заявление по ф. № 1-РО в бумажной форме в любой территориальный орган ГНС, по почте или через представителя – в территориальный орган ГНС по основному месту учета физического лица – благотворителя.

В случае подачи заявления по ф. № 1-РО по почте подлинность подписи физического лица – благотворителя на Заявлении по ф. № 1-РО должно быть удостоверено нотариально.

Заявление по ф. № 1-РО в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте», от 05 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», от 15 июля 2021 года № 1689-IX «Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг» физическое лицо – благотворитель представляет средствами Портала Дія, Электронного кабинета, функционирующего в соответствии со ст. 42 экз. 1 п. 1 разд. II НКУ или техническими средствами электронной коммуникации.

По заявлению по ф. № 1-РО налагается электронная подпись, базирующаяся на квалифицированном сертификате электронной подписи физического лица – благотворителя.

Порядок и сроки рассмотрения контролирующим органом регистрационных заявлений по ф. № 1-РО, представленных в электронной форме, являются такими же, как и для регистрационных Заявлений по ф. №1-РО, представленных в бумажной форме. О результатах обработки Заявления по ф. № 1-РО, представленной в электронной форме, физическому лицу – благотворителю направляется информация средствами Электронного кабинета или средствами коммуникаций в виде квитанции, являющейся электронным сообщением, формируемым в формате, утвержденном в установленном законодательством порядке, средствами информационно-коммуникационной системы ГНС по результатам идентификации, обработки электронного документа.

Согласно п.п. 2.4 разд. ІІ Порядка № 1089 в случае отсутствия оснований для отказа во включении физического лица – благотворителя в Реестр волонтеров территориальный орган ГНС обязан в течение одного рабочего дня со дня получения Заявления по ф. № 1-РО включить такое физическое лицо – благотворителя в Реестр волонтеров.

Датой включения физического лица – благотворителя в Реестр волонтеров является дата внесения соответствующей записи в Реестр волонтеров.

На вебпортале ГНС в рубрике Электронная отчетность/Налогоплательщикам об электронной отчетности/Информационно-аналитическое обеспечение/Регистр форм электронных документов размещена электронная форма Заявления по ф. №1-РО по идентификатору F1308302.

Государственная налоговая служба создает и администрирует Реестр волонтеров в электронной форме и ежегодно обнародует на вебпортале ГНС сведения из Реестра волонтеров.

В то же время, в период действия военного положения ограничен доступ к публичным электронным реестрам, размещенным на вебпортале ГНС, согласно п.п. 4 п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 12 марта 2022 г. № 263 «Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения».

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