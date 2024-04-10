Досье кандидата на должность судьи станет электронным с 1 мая

Вопрос доступа к досье кандидата на должность судьи в электронной форме для лиц, не являющихся представителями ВККС, будет решен отдельно.

Высшая квалификационная комиссия судей 10 апреля определила, что досье кандидата на должность судьи будет формироваться в электронной форме.

Согласно решению Комиссии, соответствующий порядок ведения досье вступает в силу 1 мая 2024 года.

Вместе с тем, вопрос порядка доступа к электронному досье кандидата на должность судьи для лиц, не являющихся представителями ВККС, будет решен Комиссией отдельно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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