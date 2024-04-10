Евроинтеграция рынка услуг автотранспорта: Раде рекомендуют принять в целом законопроект

Документ предусматривает внедрение механизма подтверждения безупречной деловой репутации автомобильных перевозчиков и обеспечивает цифровизацию государственных услуг.

Комитет Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №4560. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Ключевая цель документа – урегулировать рынок услуг автомобильного транспорта и его деятельность в соответствии с нормами Европейского Союза. Фактически речь идет о евроинтеграции услуг этой сферы и адаптации норм украинского законодательства к актам ЕС.

Принятие законопроекта в целом позволит:

◾ Повысить уровень предоставления услуг по перевозкам;

◾ Обеспечить соответствие украинских автомобильных перевозчиков требованиям ЕС;

◾ Повысить конкурентоспособность национальных перевозчиков на европейском рынке автомобильных перевозок;

◾ Обеспечить цифровизацию государственных услуг на автомобильном транспорте.

Одобренная редакция законопроекта определяет особенности лицензирования на автомобильном транспорте в соответствии с положениями Регламента (ЕС) №1071/2009.

Важной нормой является введение системы получения свидетельств профессиональной компетентности менеджеров (управителей) по перевозкам.

Кроме того, речь идет о внедрении механизма подтверждения безупречной деловой репутации автомобильных перевозчиков. Последняя – это совокупность подтвержденной информации о перевозчике относительно соответствия его деятельности требованиям законодательства. К примеру, отсутствие нарушений, штрафов или других санкций к перевозчику.

Поддержанная Комитетом редакция также устанавливает меры воздействия на автомобильные перевозчики и нормы, которые будут регулировать все аспекты административных правонарушений в сфере внутренних и международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

Напомним, законопроект №4560 был внесен на рассмотрение Верховной Рады Кабинетом Министров в декабре 2020 года. В октябре 2022 народные депутаты одобрили проект закона в первом чтении.

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