Спецпредставитель США Пенни Прицкер в Киеве обсудила с украинским Кабмином ход реформ

Спецпредставитель США Пенни Прицкер вместе с представителями стран G7 и ЕС приняла участие в заседании Управляющего комитета Платформы доноров по прогрессу реформ и получению Украиной финансирования.

Пока Верховная Рада рассматривает законопроект 10449 об усилении мобилизации, 10 апреля Киев посетила Пенни Прицкер – специальный представитель, назначенный Президентом США Джо Байденом в сентябре 2023 года. Она приняла участие в заседании Управляющего комитета межведомственной Координационной Платформы доноров Украины. Вместе с ней приехал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх. Впервые представители Правительства Украины, стран G7 и ЕС провели это мероприятие офлайн в Киеве. Перед этим Пенни Прицкер посетила Львов.

Напомним, что в сентябре, после назначения, на вопрос, могут ли украинцы быть уверенными в стабильности поддержки со стороны Соединенных Штатов, несмотря на выборы в США в 2024 году, Пенни Прицкер в интервью «ЕП» заявила, что теперь Украине будут выдвинуты определенные условия.

«Для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах.

Во-первых, это будут условия, гарантирующие, что вы будете должным образом распоряжаться деньгами. А во-вторых, речь идет о реализации реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока», - подчеркнула Пенни Прицкер.

По ее словам, среди этих реформ – судебная и правоохранительная. А также в сфере борьбы с коррупцией.

«Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления - это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и т. д.», - отметила она.

После ее назначения, 25 сентября, в украинских СМИ появился «План реформ от Белого дома». Он был передан на вышеупомянутую Платформу доноров Украины. Впоследствии Посольство США в Украине подтвердило то, что этот план действителен.

Напомним, в плане реформ говорилось, в частности, об усилении САП, НАБУ, проверке добродетели действующих судей Верховного Суда, а также о создании «Высшего административного суда» по рассмотрению административных дел против национальных государственных органов, то есть отдельного высшего спецсуда для споров с властями.

Итак, как сообщил Минфин, 10 апреля во время заседания Управляющего комитета межведомственной Координационной Платформы доноров Украины в повестке дня было обеспечение бюджетных нужд Украины в 2024 и 2025 годах, восстановление и внедрение структурных реформ.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о состоянии финансовой системы, принятых мерах по максимизации доходов государственного бюджета и потребности на 2024 год:

«Министерство финансов проводит активную работу по увеличению доходов госбюджета. Меры по поддержке бюджетной ликвидности в первом квартале 2024 позволили увеличить внутренние источники на 5,4 млрд долларов США. В то же время в условиях полномасштабной войны, когда агрессор имеет значительно большие ресурсы и ежедневно наносит Украине миллионный ущерб, международная поддержка критически важна. В 2024 году внешнее финансирование составляет 10,2 млрд долларов США. Благодарен ЕС, Японии, Канаде, МВФ, Великобритании, Норвегии за бюджетную поддержку, направляемую на приоритетные социальные нужды страны. Рассчитываем, что Конгресс США в ближайшее время поддержит пакет помощи, который нам необходим для победы в войне» - отметил он.

Министр финансов добавил, что потребность в дополнительном финансировании как на приоритетные бюджетные расходы, так и на восстановление будет сохраняться в последующих годах, особенно в 2025 году. Одним из решений должно стать использование замороженных российских активов.

Также Сергей Марченко в очередной раз акцентировал внимание на готовности Украины внедрять реформы и выполнять условия сотрудничества с международными партнерами:

«Правительство Украины демонстрирует приверженность имплементации мероприятий, определенных в сотрудничестве с партнерами, и укреплению нашего сотрудничества с международными институтами. Недавно мы завершили третий пересмотр программы МВФ EFF, что позволило привлечь в госбюджет 880 млн. долларов США. Всемирный банк одобрил ссуду в поддержку политики развития «Основы роста» объемом 1,5 млрд долларов США. ЕС утвердил инструмент Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро, из которых в госбюджет поступило уже 4,5 млрд евро».

Он отметил, что «важно продолжать внедрять реформы», стимулирующие экономический рост в ближайшей перспективе.

Аналогично и глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что даже в условиях войны Украина остается преданной внедрению реформ и европейскому курсу. Имеются четко определенные приоритеты и план реформ. В частности, речь идет о трансформациях, предусмотренных в Матрице реформ и реформ в рамках программы Ukraine Facility.

«Мы должны усилить работу Платформы по этим направлениям. Первый. Два раза в год проводить встречи более высокого формата, на уровне министров, в рамках Платформы для решения приоритетных вопросов, подведение итогов и стратегического планирования. Второе. Платформа должна понимать потребности Украины с учетом реальной ситуации. Для этого мы предлагаем, чтобы технический Секретариат Платформы работал прямо в Киеве», — отметил премьер-министр.

По результатам заседания Управляющего комитета будет опубликовано совместное коммюнике.

В данном контексте следует напомнить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Регламент о введении финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, не исправленные Украиной.

Также для надзора за использованием средств от ЕС Украиной создается отдельный Ревизионный совет.

Фото: КМУ

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.