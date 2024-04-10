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В рф официально признали, что удерживают под стражей украинского журналиста Хилюка

16:39, 10 апреля 2024
Дмитрия Хилюка российские военные похитили весной 2022 года.
В рф официально признали, что удерживают под стражей украинского журналиста Хилюка
Фото: 24tv.ua
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Министерство обороны россии подтвердило, что украинский журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк содержат под стражей. Его российские военные похитили весной 2022 года Об этом сообщила адвокат Хилюка Оксана Михалевич в эфире «Громадського радіо».

По ее словам, письмо о пребывании Хилюка на территории россии получил его отец, который ранее обращался в минобороны рф относительно своего сына.

В письме сказано, что Хилюк находится на территории рф, и в соответствии со статьями III Женевской конвенции, передавать всевозможные известия о нем должны через комитет Красного Креста. Третья Женевская конвенция - это об обращении с военнопленными.

«То есть они в этом письме не говорят, что он военнопленный, но ссылаются на эту конвенцию, а потому, соответственно, они его признают военнопленным», - заявила она.

Адвокат добавила, пока трудно спрогнозировать, что может помочь в процессе освобождения Хилюка, потому что это государство-агрессор, которое непрогнозируемо.

«Мы обращались еще в мае 2022 года в ЕСПЧ, никакого результата это не дает. Расследованием его похищения и пребывания занимаются «Репортеры без границ». Международное журналистское сообщество знает об этом кейсе», - сказала Михалевич.

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