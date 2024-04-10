В Дії можно оформить справку и выплаты ВПЛ на семью: порядок действий

Пользователи могут оформить справку ВПЛ и получить денежную помощь на всю свою семью в одном заявлении.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о нововведении в приложении "Дія", которое облегчит получение справки и выплат ВПЛ на всю семью.

Ранее в "Дії" была возможность оформления справки и выплат только на себя и ребенка. Теперь же через приложение можно подать заявление на всех членов семьи, которые переселились вместе с вами из-за войны.

Кроме того, теперь можно оформить выплаты на детей, которые родились уже после перемещения. Алгоритм подачи заявления на получение справки ВПЛ на всю семью таков:

- Обновите приложение "Дія".

- В разделе "Сервисы" выберите "Получить справку ВПЛ".

- Укажите адрес фактического проживания и подтвердите геолокацию.

- Введите данные членов семьи.

- Выберите карту еПоддержка для получения финансовой помощи.

- Укажите потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи, оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ появится в приложении рядом с другими цифровыми документами, а средства поступят на указанную банковскую карту для всех членов семьи.

Стоит заметить, что лица, которые выехали за границу или находятся на временно оккупированных территориях, не могут получить справку ВПЛ и денежную помощь. Этот сервис доступен только для граждан, которые еще не имеют справки внутренне перемещенного лица.

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