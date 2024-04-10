Оккупанты во второй раз за пол года применили подлодку для запуска ракет по Украине, – ВМС

Россияне ищут способы, чтобы применять ракетоносители в море, но без опасности для собственных лодок.

Российские оккупанты вторично за полгода использовали подлодку для запуска ракет по Украине. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

По его словам, это удалось верифицировать украинским ВМС.

Он отметил, что россияне ищут способы, чтобы применять ракетоносители в море, но без опасности для собственных лодок.

«Никаких кораблей в море нет, как и не было. Но они ищут способы, как применять носители крылатых ракет, и есть верифицированный случай применения подлодки. Позавчера кажется (8 апреля – ред.) они применили подлодку для запуска ракет. И это второй верифицированный случай фактически более чем за полгода. Ищут, как реализовывать свой потенциал ввиду опасностей, которые для них уже есть в Черном море. Поэтому и дальше будут падать вертолеты старые и самолеты, которые патрулируют побережье, поэтому дальше они будут пытаться применить как-то субмарины», – сказал спикер.

Таких подводных ракетоносителей есть три в составе черноморского флота рф, но это не значит, что завтра они все три выйдут в море, отметил Плетенчук.

«На прошлой неделе они выходили – две единицы – и сразу вошли. Может, это была такая «проба пера», чтобы разбавить статистику невыходов в море. Но надводные ракетоносители остаются в пункте пребывания в новороссийске», – заметил он.

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