Окупанти вдруге за пів року застосували підводний човен для запуску ракет по Україні, – ВМС

Росіяни шукають способи, щоб застосовувати ракетоносії в морі, але без небезпеки для власних човнів.

Російські окупанти вдруге за пів року використали підводний човен для запуску ракет по Україні. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, це вдалося верифікувати українським ВМС.

Він зазначив, що росіяни шукають способи, щоб застосовувати ракетоносії в морі, але без небезпеки для власних човнів.

«Жодних кораблів в морі немає, як і не було. Але вони шукають способи, як застосовувати носії крилатих ракет, і є верифікований випадок застосування підводного човна. Позавчора здається (8 квітня – ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. І це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі. Тому і далі будуть падати вертольоти старі і літаки, які патрулюють узбережжя, тому далі вони будуть намагатися застосувати якось субмарини», – сказав речник.

Таких підводних ракетоносіїв є три в складі чорноморського флоту рф, але це не означає, що завтра вони всі три вийдуть в море, зазначив Плетенчук.

«Минулого тижня вони виходили – дві одиниці – і одразу зайшли. Може це була така «проба пера», щоб розбавити статистику невиходів у море. Але надводні ракетоносії залишаються в пункті перебування в новоросійську», – зауважив він.

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