У Львові жінка організувала «клуб» для вживання наркотиків

У Львові судитимуть жінку, яка займалася розповсюдженням психотропних речовин та організацією місць для їхнього вживання.

Джерело фото: поліція Львівської області

43-річна мешканка Львова організувала у квартирі одного з будинків на вулиці Зубрівській незаконне місце для вживання психотропних речовин, зокрема "PVP". Вона виступала в ролі посередника, де "клієнти" могли придбати заборонені речовини. Про це повідомила поліція Львівської області.

Поліцейські фіксували декілька випадків незаконної діяльності цієї жінки та затримали її згідно з процедурою, передбаченою ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку правоохоронці вилучили речовину, подібну до психотропного засобу "PVP", засоби для фасування та інші матеріальні докази, які були направлені на експертизу у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Досудове розслідування, що стосується кримінального провадження за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт направлений на розгляд суду.

Як зазначають правоохоронці, злочинцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Викриття зловмисниці стало можливим завдяки спільній роботі оперативників кримінальної поліції та слідчих відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції, за процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури.

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