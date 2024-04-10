Джо Байден може особисто приїхати на Глобальний саміт миру, який скликає Україна, — ЗМІ

Президент США може взяти участь у конференції з питань миру в Україні, яка має відбутися у Швейцарії у найближчі місяці.

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Президент США Джо Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, яка запланована на червень 2024 року у Швейцарії. Про це повідомляє NZZ.

Відомо, що представники США ще не були офіційно запрошені на саміт, але очікується, що Україна та Швейцарія надішлють запрошення найближчим часом.

Наразі президент Байден не підтвердив свою участь в американській делегації, повідомила прессекретарка посольства США в Берні.

Однак шанси на його приїзд до Швейцарії зросли з огляду на те, що він має намір взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Зазначається, що остаточне рішення буде ухвалено ближче до самої конференції.

Глобальний саміт миру - це майбутня міжнародна зустріч, яку скликає Україна у Швейцарії на рівні лідерів країн-учасників Української формули миру.

До заходу мають долучитися 100 країн. За даними Bloomberg, саміт миру може відбутися 16-17 червня.

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