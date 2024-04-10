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На посаду судді КСУ за квотою Президента претендують 10 осіб: список

16:21, 10 квітня 2024
У Офісі Президента оприлюднили список осіб, які претендують на посаду судді КСУ за квотою Глави держави.
На посаду судді КСУ за квотою Президента претендують 10 осіб: список
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Офіс Президента України оприлюднив список осіб, які подали документи для участі у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент.

Там зазначають, що відповідно до частини третьої статті 105 Закону України «Про Конституційний Суд України» оприлюднюють документи осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України:

1.НОВІКОВА Тамара Вадимівна

2.ЯРЧАК Ігор Степанович

3.ГУЦУ-БІДЕНКО Володимир Гаврилович

4.⁠СИЗА Наталія Петрівна

5.⁠КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович

6.КУЯН Ірина Анатоліївна

7.РУБАНЕЦЬ Артем Олександрович

8.РОМАНЕНКО Людмила Миколаївна

9.РАДУТНИЙ Олександр Едуардович

10.КАМІНСЬКА Наталія Василівна

Нагадаємо, Конкурсна комісія для здійснення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України за квотою Президента України 1 березня оголосила про початок конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає Президент.

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