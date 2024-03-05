Оголошено початок відбору кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Президента України

Офіс Президента повідомляє, що Конкурсна комісія буде приймати документи кандидатів на посаду судді КСУ до 31 березня.

Конкурсна комісія для здійснення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України за квотою Президента України 1 березня оголосила про початок конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає Президент.

Вакансія утвориться в зв’язку з тим, що судді КСУ Сергію Головатому 29 травня 2024 року виповниться 70 років, що є граничним віком для перебування на посаді судді КСУ.

Нагадаємо, що Порядок проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає Президент України, встановлено Законом «Про Конституційний Суд України» та Положенням про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає Президент України, затвердженим Указом Президента від 29 лютого 2024 року №139/2024.

Вимоги до судді КСУ визначено Конституцією України та Законом про КСУ.

Для участі у конкурсі кандидати подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату і місце народження;

громадянство, включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав);

документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь);

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст);

проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

3) мотиваційний лист кандидата на посаду судді Конституційного Суду України (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч);

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання (у разі подання копії паспорта у формі книжечки) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (у разі подання копії паспорта у формі картки);

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права (копія трудової книжки, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, копія послужного списку);

6) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, подану відповідно до Закону України ''Про запобігання корупції'', та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2023 рік, їй необхідно подати декларацію ''кандидата на посаду''. У декларації ''кандидата на посаду'' необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Конституційний Суд України) і майбутньої посади (суддя Конституційного Суду України);

7) копію диплому про вищу юридичну освіту (з додатками) ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій поданих документів, крім копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та з врахуванням положень частини третьої статті 105 Закону України ''Про Конституційний Суд України''

10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України ''Про очищення влади'', або висновок за результатами такої перевірки (за наявності). Форма заяви встановлена Додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ''Про очищення влади'', затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами);

11) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України ''Про запобігання корупції'' за формою, встановленою Додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959);

12) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

13) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

14) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю.

Особа, яка виявила намір обійняти посаду судді КСУ, також подає до конкурсної комісії флеш-накопичувач зі сканованими копіями усіх документів у форматі .pdf (кожен документ окремим файлом).

Усі документи подаються державною мовою і власноруч підписуються особою, яка виявила намір обійняти посаду судді КСУ.

Приймання документів для участі у конкурсному відборі здійснюватиметься впродовж 30 календарних днів, а саме з 2 березня по 31 березня 2024 року включно.

Документи подаються до конкурсної комісії у паперовій формі через відділення поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення з позначенням на конверті «Конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України»), адреса надсилання: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Подання документів завершується 31 березня 2024 року о 24 годині. Документи, що були подані після закінчення зазначеного строку, не розглядаються

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент своїм Указом також затвердив склад Конкурсної комісії з відбору суддів КСУ. До складу комісії увійшли:

Лазур Ярослав Володимирович – декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Лотюк Ольга Степанівна – завідувач кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Скрипнюк Олександр Васильович – директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Слінько Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

Футей Богдан – доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки (за згодою).

Раніше ми писали, що Дорадча група експертів визначила, як буде відбирати суддів Конституційного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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